Sarı-kırmızılı forma aşkına

‘BİR YASTIKTA’ PROJESİ
Aile yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin büyük ilgisi altında salona gelen Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut’un nikâhlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı. Galatasaray’lı olan çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek nikâh işlemlerini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Galatasaray formasıyla nikâh masasına oturan çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin, aynı rüyayı görerek yaşamanızı temenni ediyorum. Evliliğinizde Galatasaray gibi uzun ömürlü olsun, mutluluklar diliyorum” diye konuştu. Nikâh cüzdanını Tuğba Çelik’e teslim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini çiftlere takdim etti. (BÜLTEN) busabahmalatya.com