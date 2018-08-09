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Sarı-kırmızılı forma aşkına

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi, 08-08-2018 tarihinden dolayı yoğun bir gün yaşarken, ilginç nikâh işlemlerine de ev sahipliği yaptı. Fanatik Galatasaray’lı olan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturdular. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuru yapan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut isimli genç çiftler, nikâh akitlerini gerçekleştirmek için geldikleri Nikâh Dairesindeki yerlerini Galatasaray formasıyla aldılar. Genç çiftler nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturma hayallerini gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.

Sarı-kırmızılı forma aşkına

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi, 08-08-2018 tarihinden dolayı yoğun bir gün yaşarken, ilginç nikâh işlemlerine de ev sahipliği yaptı. Fanatik Galatasaray’lı olan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturdular. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuru yapan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut isimli genç çiftler, nikâh akitlerini gerçekleştirmek için geldikleri Nikâh Dairesindeki yerlerini Galatasaray formasıyla aldılar. Genç çiftler nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturma hayallerini gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:59
Sarı-kırmızılı forma aşkına

‘BİR YASTIKTA’ PROJESİ

Aile yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin büyük ilgisi altında salona gelen Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut’un nikâhlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı. Galatasaray’lı olan çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek nikâh işlemlerini gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Galatasaray formasıyla nikâh masasına oturan çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin, aynı rüyayı görerek yaşamanızı temenni ediyorum. Evliliğinizde Galatasaray gibi uzun ömürlü olsun, mutluluklar diliyorum” diye konuştu. Nikâh cüzdanını Tuğba Çelik’e teslim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini çiftlere takdim etti. (BÜLTEN) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Sarı KırmızıFormaYeşilyurt
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