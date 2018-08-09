Sarı-kırmızılı forma aşkına

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi, 08-08-2018 tarihinden dolayı yoğun bir gün yaşarken, ilginç nikâh işlemlerine de ev sahipliği yaptı. Fanatik Galatasaray’lı olan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturdular. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuru yapan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut isimli genç çiftler, nikâh akitlerini gerçekleştirmek için geldikleri Nikâh Dairesindeki yerlerini Galatasaray formasıyla aldılar. Genç çiftler nikâh masasına Galatasaray formasıyla oturma hayallerini gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.