11 Kasım 2017 Cumartesi

Şanssız Emre Selen!

Yeni Malatyaspor’un gelecek vadeden genç kalecisi Emre Selen şansız bir sakatlık yaşadı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:30
Şanssız Emre Selen!

 Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçı hazırlıklarının son antrenmanında el tarak bileğinden sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan milli kalecinin yapılan kontrollerinde çatlak olduğu ortaya çıktı. El tarak kemiğindeki çatlağın kapanması için tedavisine hemen başlanan Emre Selen’in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Emre’nin bir süre kalecilerle yapılan ortak çalışmaya katılmayıp salon ve düz koşu idmanları gerçekleştireceği belirtildi. Emre’nin yerine alt yapıdan Cihat’ı dahil eden teknik heyet, Emre Selen’in 28 Kasım’da oynanacak kupa maçına kadar yetişmesini bekliyor. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahEmre Selen

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