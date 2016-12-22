Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Çiftpınar, Netice olarak kötü bir durumun olmadığını ifade etti. Çiftpınar, “Ligin 15 haftası oynandı. ‘İlk yarı bittiğinde siz ilk 2 ya da 3’ün içerisindesiniz’ deselerdi, bir herhalde kabul ederdik. Liderle aramızda 1 puan fark var. Bunu her zaman dile getirip, bunun arkasına sığınmak olmuyor. Ligde beş haftadır kan kaybediyoruz. Puan olarak da yerimizi kaybettik. Liderdik ve bunu kaybettik” diye konuştu.

“BOLU MAÇINI KAZANIP DEVREYE RAHAT GİRMEK İSTİYORUZ”

Sahada ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini dile getiren Genç defans oyuncusu, “Bir şansızlık var. İşler bir tersine döndü mü olacak gol olmuyor. Daha önce attığımız gollerde çok şükür Allah yardım ediyordu. İşler bir an tersine döndü mü buna engel olamıyorsun. O an gol olmuyor, girecek top girmiyor. Yemeyeceğiniz pozisyonda iki kişi ıskalıyor, olmayacak şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç, bu süreci lehimize çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi önümüzde Boluspor maçı var. Bolu’da bizim rakiplerimiz arasında yer alıyor. Güzel, ciddi bir maç olacak. Tek çaremiz oradan 3 puanla dönüp, devreye nefes alarak girmek istiyoruz” şeklinde konuştu

“TAKIMLA İLGİLİ HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOK”

Çiftpınar, ligdeki beş haftalık kötü gidişi Boluspor galibiyetiyle sonlandırmak istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Bir şehri temsil ediyoruz. Malatyaspor camiasını temsil ediyoruz. Bu formanın ağırlığı üzerimizde var. Biz bu formanın gerektirdiğini yapmaya çalışıyoruz. Bu neticeye yansımadığı zamanda ister istemez insanın morali bozuluyor. Takımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten biz burada birbirimize çok bağlı bir ekibiz. Takım kaptanları olsun, ağabeylerimiz olsun gerçekten takıma gerekeni yapıyorlar. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Teknik heyetle iki senedir kucaklaşmış durumdayız. Başkanımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Maddi ve manevi anlamda çalışıyorlar. Bir sıkıntımız yok ama artık bir şansızlık mı, becerisizlik mi böyle bir durum yaşıyoruz. Bunu bir maçta kırmamız gerekiyor. Beş haftadır olmadı. İnşallah Bolu maçında Allah nasip ederse bir galibiyetle bunu kıracağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın.” Dedi.

FATİH AVCI