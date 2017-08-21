Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’e birlikte çıkan iki komşu şehir, 3 ay sonra yine aynı sahada karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sivasspor’un tribünlerinin bir kısmının cezalı olmasına rağmen 10 bin taraftar maça ilgi gösterdi. Malatya’dan taraftarlar cezalı oldukları için toplu organizasyon yapmazken, 50 civarında Malatyalı statta yerini aldı.

İSTATİSTİKLERDE YENİ MALATYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmanlıspor karşısında galip gelen takımı bozmazken, cezalı Turgut Doğan Şahin ve son transferler Batuhan, Mina ile Sadio Diallo 21 kişilik kafileye dahil edilmedi. Sivasspor ile efsane Malatyaspor arasında oynanan maçlardan beri bir türlü şansı kuzey komşusuna tutmayan sarı kırmızılıların kâbusu bu maçta da sürdü. Süper Lig, TFF 1. Lig dönemlerinde son 15 sezondur Sivas’a karşı galip gelmekte zorlanan temsilcimiz, cumartesi günü oynanan maçta oyunsal olarak rakibini adeta sahadan sildi. Deplasmanda oynamasına karşın yüzde 44’e yüzde 56’lık bir topa sahip olma üstünlüğü yakalayan Yeni Malatyaspor tüm istatistiklerde rakibini geride bıraktı. İlk yarıda Kone’ye, ikinci yarıda Leandro’ya engel olamayan sarı kırmızılı temsilcimiz 2 – 0’lık mağlubiyetten kurtulamadı.

KHALİD’İN GOLÜNE SERKAN ÇINAR ENGELİ!

Yeni Malatyaspor maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi Sivas’ı kendi yarı sahasına hapsederken, Eren ve Barazite’le rakip kaleyi abluka altına aldı. Karşılşamanın kırılma anlarından birinde savunmadan atılan uzun pasta kaleci Rochet’le karşı karşıya kalan Khalid sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak hakem Serkan Çınar, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

HATALAR ZİNCİRİ GOLÜ GETİRDİ!

Maçın 41. dakikasında sol kanattan Elderson, Emre ile güzel bir ver kaç yapıp Dia, İssam ve Murat üçlüsünden kurtuldu. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Yeni Malatyaspor savunmasında Murat Akça, Kone' yi arkasında unutunca siyahi oyuncunun kafa vuruşu yerden sekip üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1 - 0

PEREİRA KAPTIRDI, FARNOLLE İZLEDİ!

Karşılaşmanın 67. dakikasında Pereira topu ayağından çıkarmakta gecikince baskı yedi. Sivasspor’da Kone kazandığı topu sağ kanattan hareketlenen Leandro’ya aktardı. Yeni Malatyaspor’un ofsayt beklediği pozisyonda ceza sahası sağ çaprazından yerden sert bir vuruş yapan Leandro topu ağlarla buluşturdu. Kaleci Farnolle ise ağlara giden topu seyretmekle yetindi. 2 - 0



BARAZİTE DİREĞE TAKILDI!

Müsabakanın 72. dakikasında Yeni Malatyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Aytaç'ın içeri doğru ortaladığı top Barazite'nin önünde kaldı. Hollandalı’nın yakın mesafeden sert vuruşu direkten döndü. Kalan dakikalarda her iki takım adına da önemli pozisyon olmazken, karşılaşmayı ev sahibi takım 2 – 0 kazandı.

FATİH AVCI