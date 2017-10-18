Fenerbahçe yenilgisiyle taraftarını üzen sarı-kırmızılı takımda ağızları bıçak açmazken, müsabakanın değerlendirmesini yapan Adil Gevrek kötü oynadıklarını belirtti. Süper Lig’in en iyi kadrosuna sahip takımlarından birisiyle karşılaştıklarını belirten Gevrek, “Maça konsantre eksikliğiyle başladık ve henüz ilk dakikalarda skor 2-0 oldu. Tabi burada bireysel hatalar da var, ancak böyle güçlü bir rakip karşısında maçın hemen başında 2 gol birden yersen toparlanman kolay olmaz. Henüz kimse ne olduğunu anlamadan skor 2-0 oldu. Tabi bir de işin ayrı bir boyutu var ki, Fenerbahçe karşısında gerçekten şans bizden yana değildi. Futbol şansı yanımızda olsa, belki sonuç daha farklı olurdu. Bakıldığında ilk yarıda direkten dönen ve kaçırılan pozisyonlar var. Tabi yine söylüyorum, iyi oynamadık. Böyle güçlü rakipler karşısında çabuk çözülmeyeceksin” dedi.

“PUAN KAYBETME OPSİYONUMUZ AZALDI”

Gevrek, ligde artık puan kaybetme opsiyonlarının azaldığını da ifade ederek, “Süper Lig’deki ilk sezonumuzda hedef olarak ligde kalma yönünde açıklamalarımız oldu. Ama bu takıma güveniyorum ve daha iyi bir pozisyonda ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Tabi lig gittikçe zorlaşacak. Her takım her takımda puan alacak. Bizim de artık puan kaybetme opsiyonumuz azaldı. Özellikle sahamızda oynayacağımız müsabakalarda puan kaybetme lüksümüz yoktur. Bu hafta Malatya’da Trabzonspor ile oynayacağımız maça iyi bir fırsat olarak bakıyoruz. Umarım takım olarak gerçek kimliğimize bürünüp, sahamızdaki bu maçı kazanırız” diye konuştu.

İHA