07 Aralık 2017 Perşembe

Şanlıurfa’daki darp olayı Türkiye’yi sallamıştı... Mertcan ailesine Malatya kavuştu!

Trabzonspor'dan kiralık olarak gittiği Şanlıurfaspor'un başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam'ın, Malatya’da bir tesiste çekilmiş olduğu söylenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

07 Aralık 2017 Perşembe 11:58
Şanlıurfa’daki darp olayı Türkiye’yi sallamıştı... Mertcan ailesine Malatya kavuştu!

  Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu oyuncu Mertcan Çam'ın dövülmesi olayı gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Mertcan'ın darp edildiğini kanıtlayan fotoğraf bugün gazeteci Cüneyt Ünüvar tarafından yayınlandı. Fotoğrafın çekildiği yer ise Malatya olarak kayıtlara geçti.

Futbol camiası Şanlıurfa başkanını kınarken, darp edilen Çam'ın menajeri Metin Korkmaz'dan dayak olayıyla ilgili açıklamalar geldi.  "Bakan beyden görüşmek için haber bekliyorum. Mertcan ile konuştum. Mertcan arabayla geliyor. Malatya'ya gitti ailesi karşılamaya. Fotoğrafı paylaşamam. Bakan beye attım sadece. Bakan bey kimseyle paylaşmayın benden haber bekleyin dedi. Ben de kendim konuştum ailesi bakan beye atmış. Burnunda çatlak, kırık var. Kafa ve sırtında darp izleri var. Biz geçen hafta federasyona başvurduk tebligat kulüp başkanının eline ulaşınca böyle tepki koymuş." 

Öte yandan İçişleri bakanı Süleyman Soylu aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mertcan'ın abisi ile konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Olayın takipçisiyiz. Gereken neyse yapılacaktır. Böyle bir şey yaşanmışsa zaten yapanlar cezasını çekecektir. Bana ulaşmak istediğiniz zaman arayabilirsiniz."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMertcan Çam

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