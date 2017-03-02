Teknik direktör İrfan Buz’un bu sezon Rahman Buğra ile birlikte gözdeleri arasında yer alan savunma oyuncusu Murat Akça, önceki gün yapılan çalışma sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu haftaki rakipleri Balıkesirspor'un ligin en çok gol atan takımı olduğuna dikkat çeken Murat Akça, "Balıkesir'de bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Onlar da ligin en çok gol atan, az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Bu da bize Balıkesir'in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor. İyi konsantre olmamız gereken bir maç. Bizim için bundan sonra her maç final niteliğinde olacak. Biz her haftaya, maç maç bakıyoruz. Sezon sonunda olduğumuz yere bakacağız. Bu hafta Balıkesir'i yenip, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu şekilde bir seri yakalamamız lazım. Hedefe ulaşmak istiyorsak serimize devam etmemiz lazım" dedi.

"ÜZERİME KOYARAK DEVAM EDECEĞİM"

İç saha maçlarının İstanbul'da oynanmasıyla ilgili de konuşan Murat, "İstanbul'da atmosfer çok güzel. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok güzel destek verdiler. 8 bin kişi falan geldiler ama sanki 50 bin kişi olarak hissediyorduk biz sahanın içinde. İstanbul bize iyi geldi. Bizim takım pas yapan bir takım olduğu için, zemin daha güzel olduğu zaman bizim kaliteli oyuncularımız daha fazla öne plana çıkabiliyor. Kendi performansımla ilgili şunları söyleyebilirim. Üstüne koyarak giden bir Murat Akça izleyeceksiniz. Geçen seneyi ben çok talihsiz bir şekilde oynamayarak geçirdim. Hayatımda ilk defa bir sezonu oynamayarak geçirdim. Bu sezon da omzumdan bir sakatlık geçirdim ama şimdi iyiye gidiyor. Umarım bundan sonra tekrarlamaz. Üstüne koyarak gideceğim" ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI