22 Mayıs 2017 Pazartesi

Sanatçı Aydın Aydın’dan Yeni Malatyaspor’a şarkı

Renkli kişiliği ile tanınan ses sanatçı Aydın Aydın, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor’a şampiyonluk şarkısı yaptı.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:00
Sanatçı Aydın Aydın’dan Yeni Malatyaspor’a şarkı
  Malatyalıların 11 yıllık özlemini dindirerek Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’a sanatçı Aydın Aydın’dan şarkılı jest geldi. Yazdığı ve seslendirdiği sosyal mesaj veren şarkılarla dikkatleri çeken sanatçı, TFF 1. Lig’de ikinci sırayı alarak adını Süper Lig’e yazdıran doğu ekibine bir şampiyonluk şarkısı armağan etti.
Renkli kişiliği ile tanınan sanatçı şarkısında şu sözlere yer verdi: 
"Senin Allah’ına kurban Yeni Malatya. Malatya Malatya, eşin yoktur dünyada, efsane geri geldi Süper Lig’e merhaba. Sarı kırmızı rengin, rakipleri devirdin, hiç yılmadı taraftar dünyada yoktur dengin. Malatya Malatya eşin yoktur dünyada, efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba. Şahlandı an be an, Battalgazi Arguvan, Şiro gibi gürledi, takım, yönetim, başkan. Doğunun kaplanları, Çakır’ın aslanları, Evkur Adil başkanım, bu nasıl bir başarı."
İHA
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