Yeni Malatyaspor’un cumartesi günkü maçta kendi sahasında ağırlayacağı Antalyaspor, Malatya’ya yıldızlarıyla tam kadro halinde gelecek. Eto’o, Menez, Nasri gibi isimlerle Malatya’ya adeta çıkarma yapacak Akdeniz temsilcisinde Fransız yıldız Nasri de takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor ile 4 milyon Euro ve bonuslar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalayan Samir Nasri, gerçekleştirilen imza töreninin ardından yeni takımıyla antrenmanlarda yer almaya başladı. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, son çalışmada teknik direktör Rıza Çalımbay ile saha içerisinde bir süre konuşarak fiziksel durumu hakkında bilgiler verdi. Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibinde oyuncular, çalışmayı çift kale maçla tamamladı. Antalyaspor’un antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk ve Asbaşkan Şefik Öz de izledi.

“MALATYA MAÇINDA KADRODA OLACAK”

Cuma akşamından itibaren Malatya’ya havayoluyla aktarmalı olarak gelecek Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’da Nasri’yi Malatya maçında kadroya alacağını açıkladı. Yeni transferleri Samir Nasri hakkında da konuşan Çalımbay, “Nasri’nin çok iyi bir futbol kariyeri var. Takıma uyum sağladığı takdirde Antalyaspor’a çok katkısı olacaktır. Onunda sezon başı takıma katılmasını isterdik. Daha hazır olurdu. Oynayıp oynamamasını antrenman durumuna göre ayarlayacağız. Ama Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna alacağım. Şu an kopuk kopuk gidiyoruz, inşallah milli maç arasında birleşeceğiz. Defans bölgemizde büyük sorun var. Ama bütün oyuncular geldiğinde bambaşka bir Antalyaspor olacak” açıklamasında bulundu.

FATİH AVCI