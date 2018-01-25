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Samsunspor kayyumun eşiğinde

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal, cuma (yarın) günü yapılacak olağanüstü kongrede de başkan adayı çıkmazsa kulübün ‘kayyuma’ gideceğini söyledi.Samsunspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca bir...

Samsunspor kayyumun eşiğinde

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal, cuma (yarın) günü yapılacak olağanüstü kongrede de başkan adayı çıkmazsa kulübün ‘kayyuma’ gideceğini söyledi.Samsunspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca bir...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:15
Samsunspor kayyumun eşiğinde

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal, cuma (yarın) günü yapılacak olağanüstü kongrede de başkan adayı çıkmazsa kulübün ‘kayyuma’ gideceğini söyledi.

Samsunspor’un olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca bir hafta sonraya ertelenmişti. 26 Ocak Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olan kongrede tekrar başkan adayı çıkmazsa Samsunspor yönetimine kayyum atanacağı belirtildi. Takımın antrenmanında açıklamalarda bulunan Tarık Özdal, şu anki durumda herhangi bir başkan adayının gözükmediğini, Cuma günü saat 15.00’de yapılacak kongrede de başkan adayı çıkmadığı takdirde Samsunspor’u kötü günlerin beklediğini ifade etti.

“Kayyumla karşı karşıya kalabiliriz”

Başkan adayı çıkmadığı takdirde takıma kayyum atanacağını vurgulayan Özdal, “Hepimiz gelişmeleri üzüntü ile takip ediyoruz. Şu ana kadar olumlu bir şey göremedik. İnşallah cuma günü yapılacak kongrede bir şeyler olur. Samsunspor’a sahip çıkma adına kimler elini taşın altına koyacak diye bir umutla bekliyoruz. Süreç çok kötü bir şekilde ilerliyor. Yasalar ne emrediyorsa o yapılacak. Durum mahkemeye kadar gider diye zannediyorum. Düşünmediğimiz, arzu etmediğimiz ‘kayyum’ denen bir atamayla karşı karşıya kalınabilir. Bu zamana kadar bunu kimse düşünmedi. Yasaya da baktık, bu sefer de yönetime sahip çıkılmadığı takdirde işin hukuki boyutları böyle devreye girecektir. Son dakikaya kadar umudumuz var. Genel kurula kadar göreve talip olunabiliyor. Eskiden genel kuruldan 1 gün yapılıyordu. Artık salonda da yönetime talip olanlar liste sunabiliyor. Zaten sportif anlamda sıkıntılı günler yaşıyoruz, bir de idari anlamda sıkıntılı günlere düşersek, Karadeniz’in incisi Samsunsporumuza hiç yakışmaz. Yıllarca verilen emekler boşa gitmiş oldur. Kayyum durumuna düşmek, bizi fazlasıyla üzer. Cuma günkü kongreyi bir umutla bekliyoruz” dedi.

Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya yeniden Samsunspor’da

Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden birçok futbolcusu serbest kalan Samsunspor’da sevindirici bir gelişme de yaşandı. Transfer tahtası kapalı olduğu için kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiremeyen kırmızı-beyazlılar, alacaklarını bahane ederek takımdan ayrılan Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya tekrar takıma geri döndü. Bu 2 oyuncu da takımın antrenmanında yer alırken, Ufuk Budak hafif ağrıları bulunduğu için takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Samsunspor’un olağanüstü seçimli genel kurulu yarın saat 15.00’de İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Sosyal Tesislerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
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