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Samsun Valisi Kaymak: "Denizli kader maçımız"

Samsun’un Denizli maçında kenetlenmesi gerektiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, futbolcuların da kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirip geride kalan maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.Samsun Valisi Osman Kaymak, İhlas Haber...

Samsun Valisi Kaymak: "Denizli kader maçımız"

Samsun’un Denizli maçında kenetlenmesi gerektiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, futbolcuların da kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirip geride kalan maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.Samsun Valisi Osman Kaymak, İhlas Haber...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:34
Samsun Valisi Kaymak: "Denizli kader maçımız"

Samsun’un Denizli maçında kenetlenmesi gerektiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, futbolcuların da kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirip geride kalan maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İhlas Haber Ajansı(İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İHA Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen’le bir süre sohbet eden Vali Kaymak, burada Samsunspor’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor karşısında alınan 5-0’lık skorun son derece üzüntü verici olduğunu vurgulayan Vali Kaymak, "Samsunspor, Eskişehirspor’la oynanan maçta bizi ve tüm Samsunluları çok üzdü. Alınan sonuçtan daha çok futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleye üzüldüm. Hiçbir direnç gösteremediler. Kümede kalmak isteyen bir takım görüntüsü yoktu. Futbolcuların itibarları için mücadele etmeleri gerekiyordu. Ancak çok ağır bir sonuçla sahadan ayrıldık. Buna karşılık Eskişehir takımı şehir olarak, futbolcularıyla, taraftarlarıyla kenetlenmişti. Bizim istediğimiz de budur. Denizlispor maçında bizim de aynı birlikteliği gösterip, bu maçı aynı atmosferde oynamamız gerekiyor. O sebeple Samsunspor’a gönül verenleri Denizlispor maçında statta görmek istiyoruz. Zira Denizlispor maçı bizim kader maçımız. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Aksi halde kümede kalmamız çok zorlaşır. Çünkü kümede kalmak için rakibimizle mücadele ediyoruz. Takımımız önceki maçlarda güzel sonuçlar da almıştı. Güçlü takımları da yenmişti. O maçları kazananlar da bu gençlerdi. Denizlispor karşısında mücadele edecek gençler de onlar. Düşme potasına girmiş olduk. Ama her şey bitmiş değil. Önümüzde üç maç daha var. Ümidimizi muhafaza ediyoruz. Denizli maçı çok önemli. El birliği yaparak bu işi kurtarabiliriz. Ben futboldan çok anlayan biri değilim. Ben bu ilin valisi olarak yardım etmek amaçlı bu işe girmek zorunda kaldım. ’Samsunspor’u Süper Lig’e çıkaracağım’ diye bir taahhüdüm olmadı. Samsunspor ligden düşerse yardım etmeyenler utansın. Ümit ederim ki futbolcular da kalan maçlarda şerefleri ve onurları için oynayıp Samsunspor’u kümede bırakırlar" dedi.
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