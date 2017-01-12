Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, okullar arası Gençler Kız - Erkek voleybol il birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla sona erdi. Dün gerçekleşen final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Kızlarda Abdulkadir Eriş Lisesi birinci olurken, erkeklerde ise kupayı Malatya Spor Lisesi kaldırdı. Şehit Kemal Özalper Lisesi ile Malatya Spor Lisesi arasında oynanan final müsabakasını yaklaşık 200 sporsever tribünden takip etti. Maça iyi başlayan Şehit Kemal Lisesi ilk seti 28-26 kazanarak 1 – 0 öne geçti.

KUPA TÖRENİN DÜZENLENDİ

Bünyesinde Büyükşehir Belediyespor’un lisanslı voleybolcularını barındıran Malatya Spor Lisesi, ikinci sette oyuna ağırlığını koyarak, 25 – 11 kazanıp, setlerde durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanan Malatya Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Faruk Doğan’ın çalıştırdığı Orduzu Bahçebaşı Lisesi elde etti. Müsabakalar sonrasında kupa ve madalya töreni yapıldı. Dördüncü Fatih Lisesi, üçüncü Orduzu Bahçebaşı Lisesi, ikinci Şehit Kemal Özalper Lisesi kupa ve madalyalarını okul müdürlerinin elinden aldılar. Şampiyon olan Malatya Spor Lisesi kupasını Gençlik Spor Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç’tan aldı. Dereceye giren tüm sporcular toplu fotoğraf çektirdi.

FATİH AVCI