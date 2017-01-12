KUPA TÖRENİN DÜZENLENDİ
Bünyesinde Büyükşehir Belediyespor’un lisanslı voleybolcularını barındıran Malatya Spor Lisesi, ikinci sette oyuna ağırlığını koyarak, 25 – 11 kazanıp, setlerde durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanan Malatya Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Faruk Doğan’ın çalıştırdığı Orduzu Bahçebaşı Lisesi elde etti. Müsabakalar sonrasında kupa ve madalya töreni yapıldı. Dördüncü Fatih Lisesi, üçüncü Orduzu Bahçebaşı Lisesi, ikinci Şehit Kemal Özalper Lisesi kupa ve madalyalarını okul müdürlerinin elinden aldılar. Şampiyon olan Malatya Spor Lisesi kupasını Gençlik Spor Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç’tan aldı. Dereceye giren tüm sporcular toplu fotoğraf çektirdi.
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