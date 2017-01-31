Şampiyonluk hedefine ulaşmak için zirve yarışından kopmak istemeyen Yeni Malatyaspor, gözünü Samsunspor ile oynayacağı maça çevirdi. Samsun müsabakasından sonra liglere verilecek milli araya moralli girmek için bu maça mutlak galibiyet gözüyle bakan sarı kırmızılı takım Malatya’daki hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladı.

EKSİKLERİN YERİNE KİMLER GÖREV YAPACAK?

Kendi tesislerinde yaptığı antrenmanda Samsunspor maçının taktik provasını yapan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, eksik olan mevkiler için arayışlarda bulundu. Savunmada Sezer, Osman ve Ferhat’ı kullanan Buz’un sol önde ise yine Ferhat ve Mba’ya şans verdi. Eren Tozlu’nun sarı kart cezasının bitmesinin ardından bu oyuncuyu yeniden ilk on bire döndüreceği gözlenen 49 yaşındaki teknik adamın tüm futbolcuları zaman zaman sert bir şekilde uyarmadığı görüldü.

Orduzu Pınarbaşı’nda yapılan yaklaşık 1,5 saatlik antrenmanın ardından tesislerine dönen futbolcular daha sonra dağılırken, bugün yeniden toplanarak kampa girecek. Yapılacak kısa çalışmanın ardından öğleden sonra karayoluyla Elazığ’a, oradan da uçakla Ankara’ya geçecek Yeni Malatyaspor kafilesi aktarma yaparak Samsun’a uçacak.

FATİH AVCI