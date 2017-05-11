Yeni Malatyaspor Kulübü, TFF 1. Lig’in 33. haftasında sahasında oynayacağı ve kazanması halinde Süper Lig’e yükseleceği Boluspor maçının biletlerini satışa çıkardı. Müsabaka biletleri satış çıkar çıkmaz taraftarın gösterdiği ilgi yönetimin yüzünü güldürdü. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasıyla passolig gişesi önünde kuyruklar oluşturan sarı-kırmızılı taraftarların maraton ve kapalı tribün biletlerinin büyük bir kısmını birkaç saat içerisinde tüketti.

BİLETLER BUGÜN BİTEBİLİR...

Dün saat 11’de satışa sunulan biletlerden, Kapalı tribün ve maraton tribün saat 3 itibariyle tamamen tükendi. Mesai bitimine kadar kale arkalarını satan passolig gişesi bu bölümden de 1000 civarında bilet sattı. 10. Bin 535 kişilik stadın 9.500 kişilik bölümüne bilet bastıran yönetim, Boluspor’a 500 kişilik yer ayıracak. Bugün tamamının bitmesi beklenen biletleri sadece Malatyaspor logolu passolig kartı olanlar alabilecek. Hem kart basımı hem de bilet satışı yapan gişede sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan kuyruklar işportacılara da fırsat doğuruyor. Malatyaspor forması, kaşkolü ve ürünleri satan pazarcılar taraftarları sarı kırmızı donatıyor.

HEM ŞAMPİYONLUK HEM DE VEDA İÇİN...

20, 10 ve 5 TL’den satışa sunulan 9 bin 500 biletin Cuma gününe kadar tamamının tükenmesi beklenirken, sarı-kırmızılı yönetim maça geleceklere ellerini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulundu. Malatyalı futbol severlerin, İnönü Stadı’na veda anlamı da taşıyan Boluspor müsabakasında hem emektar statta son kez maç izlemek, hem de takımlarının şampiyonluğuna ortak olmak için tribündeki yerlerini alacakları öğrenildi.

FATİH AVCI