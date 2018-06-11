Şampiyonluk varsa, varım!

Bölgesel Amatör Lig’de son 4 sezonda yaklaşık 5 milyon lira para harcayarak, sadece ligde kalabilen Yeşilyurt Belediyespor futbol takımı, yeni sezona hoca değişikliğiyle başlayacak. İsmail Tekin’in 2,5 yılda bıraktığı enkazı temizlemek için göreve Palancı’yı getiren Yeşilyurt yönetimi, Malatyalı teknik adama resmi sözleşme imzalattı. Dün kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde kulüp başkanı Dursun Sucu gazetecilerin, kulübün olumsuz imajı, oluşturulan büyük bütçelere rağmen alınan başarısız sonuçlar, proje takımı kimliğinden uzaklaşılması gibi sorularına muhatap oldu.

“FOLKLORDE HER SENE ŞAMPİYONUZ”

Futbol dışında diğer branşlarda başarılı olduklarını ifade eden Sucu, “Folklorde her sene şampiyonuz” dedi. Kulübün geçtiğimiz sezonlarda aldığı hatalı kararlara doğrudan etki eden futbol şube sorumlusu Eyüp Bolat’ın artık aktif bir rol almayacağı ifade edilirken, yeni dönemde takımın eski futbolcusu Burak Açil’in futbol branşından sorumlu olacağı açıklandı. Sucu imza töreninde, “Yeni sezonda Hayati Palancı hocamızı takımın başına getirme kararı aldık. Hocamız bir Malatyalı olarak BAL’daki takımımızı yönetmeni seve seve kabul edeceğini söyledi. Hocamızın kimlerle çalışacağını, hangi hocaları yardımcısı olarak seçeceğini tabi henüz bilemiyoruz. Bu konuda kendi tasarrufudur. Çünkü yıllarca çok üst seviyedeki kulüplerde teknik adamlık yaptı. Kulübümüz ve yönetimimiz adına kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Daha önce futbol şube sorumluluğumuzu Eyüp Bolat yaparken, 2018-2019 sezonundan itibaren Kadir Can Esen arkadaşımız yapacaktır. Kadircan kardeşimizin yanına daha önce takımımızda futbol oynamış Burak Açil kardeşimizi getireceğiz. Futbol şube sorumlusu ile yönetim arasında köprü olacaklar. Transfer komitemizi belirledik. Bu arkadaşları önceki günlerde yeni hocamızla bir araya getirdik. Hayati hocamızın vereceği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına da kısa sürede başlayacağız. Yeşilyurt Belediyespor’a yakışacak bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK BİR KADRO...”

Yeşilyurt Belediyespor’un yeni teknik direkörü Hayati Palancı ise, “Yaklaşık 4 yıldır Malatya’nın dışında 2 takım çalıştırmışım. Birisi BAL takımı diğeri Dersimspor. Buraya gelirken Malatyaspor’da dahil asla para konuşmadım. Yaşım 51, ideallerim tabii bitmiyor. Bu memlekette bir tane takımı, Yeşilyurtspor’u parlatıp 3. Lige kazandırabilirsek benden daha mutlu bir insan olmaz. Bunu kendim için istemiyorum. Malatya’da kısır döngüde birileri bir yerlere gelemedi. Bunu başkanımla konuştuğumuzda da söyledim. Her halde profesyonel olarak oynayan benim aldığım, altyapıdan çıkardığım Mustafa Olcayto’nun dışında oyuncu çıkmadı. Kaleci Emrah’ı bir önceki dönem katabilirsiniz. Bu memlekette teknik adamlar olarak bizler ne kadar hata yapıyorsak, karşı taraftan 10 katı daha çok hata gördüm. Bu doğrultuda çalışıp makul ölçüde bütçemizi aşmadan şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturursak başarılı oluruz. Ben bu grubu iyi tanıyorum, en büyük avantajımız şehir takımının olmayışıdır. Çok fazla detay yapıp şampiyonluğa oynayacak takımın olmadığı bir grup. Çok para harcayarak da bu işler olmuyor. Çok çalışmanın ürünü olabilecek bir takımı alıp şampiyon yapmak istiyoruz. Kendimle alakalı da şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Artık akıllandım. Eski Hayati yok. Tamamen işine ve başarıya konsantre bir Hayati var.” Dedi.

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