Malatya futbolunun 11 yıllık özlemi hafta sonu eğer bir futbol mucizesi gerçekleşmezse, İnönü Stadı’nda oynanacak Boluspor maçıyla son bulacak. TFF 1. Lig’de son 2 haftaya 60 puanla lider giren Yeni Malatyaspor tüm takımlarla aynı saatte Pazar günü 17.00’de başlayacak maçta Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci sıradaki Sivasspor’a 2, üçüncü sıradaki Eskişehir’e 5 puan fark atan kaplanlar, galibiyet halinde diğer takımlara aldırmaksızın şampiyonluk turu atacak. Eskişehirspor puan kaybı yaşadığında ise Yeni Malatyaspor kazanmasa bile Süper Ligi garanti altına alabilecek.

14 MAYIS’TA BİTEN HAYALLER 14 MAYIS’TA YEŞERECEK!

Son hafta Sivasspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı temsilcimiz, Boluspor maçını kazanıp taraftarı önünde destansı bir finale imza atmak isterken, Malatyalılar da şimdiden biletlerin satışa sunulmasını bekliyor. Boluspor maçı aynı zamanda şehrin Süper Lig’e döneceği maç olma özelliği taşıdığı için bir çok hikayeyi de içinde barındıracak. Yine bir Mayıs ayında tam 11 yıl önce Gaziantep’te Süper Lig’e veda eden Malatya futbolu bu kez tarihin altın sayfalarını yeniden aralayacak. 14 Mayıs 2006’da küme düşen kaplanlar, Bolu maçının oynanacağı tarih olan 14 Mayıs 2017’de küllerinden doğacak. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkma maçını oynayacağı tarihi İnönü Stadı’da, Oktaylı, Ünallı, Feycullahlı, Carloslu, Ederli yıllara veda ettiği gibi bu kez Malatya futboluna elveda diyecek. Yeni sezonda Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacak sarı kırmızılı temsilcimiz bu sezonun son iç saha maçını Boluspor ile oynamış olacak, bu maç aynı zamanda İnönü Stadı’na veda niteliği taşıyacak.

BİLETLER BUGÜNDEN İTİBAREN SATIŞA ÇIKACAK!

Bolu maçında uzun yıllar sonra ilk kez tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yapacak Malatya İnönü Stadı, 10 bini aşkın futbolseveri ağırlayacak. Yeni Malatyaspor yönetimi bu önemli karşılaşmanın bilet fiyatlarını yine düşük tutacak. Kale arkalarını 5, maraton tribünü 10 lira, kapalı tribünü ise 20 liradan satışa sunacak yönetim biletleri bugünden itibaren passolig üzerinden satacak. Eskişehir maçının biletlerini sadece 2 günde tüketen Malatyalılar büyük bir heyecanla maç gününü beklerken, yayıncı kuruluş TRT’de Malatya’ya 3 ayrı ekip gönderecek. Kupa törenini şimdilik yapmayı planlamayan yönetim, TFF’ye kupanın Malatya’ya getirilmesi için her hangi bir girişimde bulunmazken, şehrin il protokolü de tam kadro tribünde olacak.











FATİH AVCI