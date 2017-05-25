25 Mayıs 2017 Perşembe

Şampiyonluk kaçmıştı bir de ceza gelecek!

Geçtiğimiz hafta Sivas’ta 4 – 0 mağlup olarak lig şampiyonluğunu Yiğidolara kaptıran Yeni Malatyaspor taraftarının neden olduğu olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:31
Şampiyonluk kaçmıştı bir de ceza gelecek!

  TFF 1. Lig’de şampiyonun belirlendiği maçta Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelmiş, kırmızı beyazlı ev sahibi takım sahadan 4 – 0 gibi farklı bir sonuçla galip ayrılmıştı. Şampiyonluk maçındaki olaylar nedeniyle, TFF Disiplin Kurulu Sivasspor ve Yeni Malatyaspor takımlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk etti.

Kurulun Perşembe günkü toplantısında ele alınacak olan sevk evrakında, suçlamalar şöyle belirtildi: “SİVASSPOR Kulübü’nün 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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