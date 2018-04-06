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ŞAMPİYONLUK İÇİN SON VİRAJ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Pazar günü deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı maç için bu kente gitti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON VİRAJ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Pazar günü deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı maç için bu kente gitti.

06 Nisan 2018 Cuma 18:22
ŞAMPİYONLUK İÇİN SON VİRAJ

Ligin 11. haftasında sahasında karşılaştığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü’nü 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan turuncu-yeşillilerde hedef Sakarya maçından da galip ayrılmak.

“ŞAMPİYONLUK TURU ATACAĞIZ”

Puan durumunda son sırada yer alan rakiplerini hafife almadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı İdari Sorumlusu Ali Karaoğlan deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi. Sakarya’ya hareket etmeden önce değerlendirmelerde bulunan Ali Karaoğlan şunları söyledi: Geçen hafta aldığımız galibiyet oyuncular adına güzel bir moral oldu. Hafta boyunca futbolcular bu moral doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüler. Elde ettiğimiz avantajdan sonra liderliği kaptırmaya niyetimiz yoktur. Herkes bunu bilincinde ve farkında, eksik ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Rakibin bulunduğu konum bizi çok ilgilendirmiyor. Bu saatten sonra kolay hiçbir maç yok. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Aslanlar gibi mücadele edip, inşallah galip ayrılacağız. Önümüzdeki hafta kendi evimizde oynayacağımız maçta da inşallah şampiyonluk turu atacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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