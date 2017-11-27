Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor, Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Mehmet Ali Kayaili, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Çelik, Harun Aytemur, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mert Ali Turgut, Yusuf Kaygusuz ve Royal Najafov ilk 11’i ile sahaya çıktı. İnönü Üniversitesi ise, Mehmet Ayaoku, Cihat Vurmaz, Enes Ataş, Emre Sevinç, Ömer Faruk Güleç, Ahmet Bezen, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı ve Mehmet Aşıt ilk 11’i ile maça başladı.

İNÖNÜ’DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

Karşılaşmanın 23. dakikasında Mehmet Ali Kayaili Yeşilyurt Belediyespor’u 1-0 öne geçirirdi. Bu golden 1 dakika sonra Yeşilyurt Belediyespor’da Yusuf Çelik farkı 2’ye çıkardı. Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü 2 gole karşın oyundan düşmeye İnönü Üniversitesispor, 41. dakikada Mehmet Aşıt’ın ceza saha dışından attığı golle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Maçın 57. dakikasında Yeşilyurt Belediyespor’lu defans oyuncusu Mert Ali Turgut rakibine yaptığı faulden dolayı kırmızı kart gördü. Bu pozisyon sonrası kazanılan serbest vuruşta direkten dönen topu Engin Yıldız ağlarla buluşturdu ve maçta durum 2-2 oldu. Kıran kırana geçen maçta başka gol olmayınca iki Malatya takımın karşı karşıya geldiği müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

MAÇ SONRASI ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER!

Müsabakanın ardından koridorlarda iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Takımların soyunma odasına yöneldiği sırada Yeşilyurt’un bazı Malatyalı oyuncularının da aralarında bulunduğu tecrübeli isimler, İnönü Üniversitesi’nin genç oyunculara sözlü sataşmalarda bulundu. Buna reaksiyon gösteren genç oyuncular ile Yeşilyurtlu oyuncular arasında arbede başlarken, araya polisler girdi. Her iki takımın kulüp çalışanları futbolcuları sakinleştirmeye çalışsa da oyuncular güçlükle yatıştırıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ