ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİ

Malatya temsilcisi Ligin 12. haftasında deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübünü yenerek ligin son haftasına rakibinin önünde avantajlı girmişti.

Ligin son maçında Pazar günü sahasında Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan takım antrenörü Suat Canlı, şampiyonluğa oldukça yakın olduklarını söyledi. Malatya’ya bir Süper Lig takımı daha kazandıracaklarını belirten Canlı, "Büyükşehir ampute olarak sezon başı koyduğumuz hedefe oldukça yakınız. Geçen hafta aldığımız galibiyetle şampiyonluğu son maça taşıdık. İnşallah Pazar günü Malatya’da şampiyonluk turu atacağız. Malatyalıları Pazar günü Yeşiltepe’deki ampute sahada oynayacağımız şampiyonluk maçına bekliyoruz. Bize bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcımız Ertan Mumcu ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanımız Orhan Barman’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com