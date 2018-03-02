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ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR  

Malatya’da yapılan liselerarası futbol şampiyonasında erkek ve kızlarda şampiyon olan Malatya Spor Lisesi futbol takımları , 2-5 Mart tarihlerinde yapılacak bölge şampiyonluğu Şanlıurfa’ya gitti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR  

Malatya’da yapılan liselerarası futbol şampiyonasında erkek ve kızlarda şampiyon olan Malatya Spor Lisesi futbol takımları , 2-5 Mart tarihlerinde yapılacak bölge şampiyonluğu Şanlıurfa’ya gitti.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 18:09
ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR  

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 4 - 21 Aralık 2017 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Kompleksi'nda yapılan okullararası gençler kız - erkek futbol müsabakaları sonucunda rakiplerini yenerek şampiyon olan Malatya Spor Lisesi takımları Şanlıurfa’ya gitti.

Spor Lisesi Beden Eğitimi Hocası Hamdi Büyüktatar yaptığı açıklamada, Malatya en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi. Büyüktatar, ”Malatya Spor Lisesi olarak amacımız gençlere rekabetten çok, çocukların gelişimine katkı sunmak. Bu oldukça önemli. Futbolcularım gerçekten alınan sonuçtan ziyade, oynadıkları futbolla kendi yaş kategorilerinin üstünde gidiyorlar. İnşallah bu çocuklar Malatya futbolunun geleceği olacaklar. Şanlıurfa’da elimizden geleni yapıp Malatya’mızın ismini hedeflerimiz doğrultusunda daha ileri taşımak olacaktır” diye konuştu.

Malatya U16 Takımının da kaleciliğini yapan Talha Dere ise Malatya’yı Şanlıurfa’da en iyi şekilde temsil edip, bir sonraki tura katılmak istediklerini söyledi. Malatya’da 4 - 21 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan maçlar sonunda sıralama şu şekilde:

Genç Erkekler

1-Malatya Spor Lisesi, 2-Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 3-Özel Malatya, 2.Osb.Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi

Genç Kızlar

1-Malatya Spor Lisesi, 2-İzollu Çok Programlı Lisesi, 3-Tecde Anadolu Lisesi, 4-Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi     busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFutbol şampiyonasıMalatya Spor Lisesi Futbol Takımları
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