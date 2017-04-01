TFF 1. Lig’de 26. Haftanın en önemli maçı bu akşam İstanbul Başakşehir’de oynanacak. Doğunun iki ezelli rakibi Y. Malatyaspor ve Elazığspor kozlarını Fatih Terim Stadı’nda paylaşacak. Tarihinde ilk kez bir Malatya – Elazığ maçına İstanbul ev sahipliği yapacak. Süper Lig yürüyüşünü derbi zaferiyle kesintisiz devam ettirmek isteyen Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaya sadece derbi ve prestij gözüyle bakan Elazığspor’u mağlup ederek, hem büyüklüğünü hem de liderliğini boğazda bir kez daha hissettirmeyi hedefliyor.

İRFAN BUZ’UN ORTA SAHA PLANI!

Milli aradan dolayı karşılaşmaya her iki takım da 10 gün boyunca hazırlanırken, Yeni Malatyaspor adeta kritik virajda yara sardı. Hem cezalıların olması hem de Sadık, Ayite, Ferhat, Caner ve Ertaç gibi sakatların artmasıyla adeta revire dönen Y. Malatyaspor bu süreçte 4 oyuncusunu tedavi etti. Ertaç ve Caner tamamen düzelirken, Ayite ve Sadık’ın ufak tefek ağrıları kaldı. Hücum hattında Eren, Pereira, Dialiba ve İrfan’ın formda olması İrfan Buz’un elini güçlendirirken, orta sahada Sedat’ın eksikliği Yeni Malatyaspor’un en büyük dezavantajı olacak. Bu eksiği avantaja çevirmek isteyen Buz, Murat Yıldırım’a görev verecek orta alanı çabuk geçip rakibi hazırlıksız yakalamayı planlıyor. Ayite ve Sadık’ın kadroda olmalarına karşın 18’de olup olmamalarına teknik heyet maç saatinde karar verecek. Yeni Malatyaspor’un başarılı teknik direktörü İrfan Buz’un Elazığ’a karşı hiçbir müsabakada kaybetmemiş olması da temsilcimizin büyük avantajı olacak.

BAYRAM BEKTAŞ MALATYA’YI İYİ TANIYOR!

Komşu şehrin takımı Elazığspor’da ise kart cezalısı Tom ve Çağrı Ortakaya bu maçta görev alamayacak. Bu iki isim dışında eksiği bulunmayan gakkoşlar, sezon başından beri en formda dönemini geçiriyor. Ardı ardına Göztepe ve Adana Demir’i kendi sahasında gol yağmuruna tutarak yenen bordo beyazlılar, -6 puan cezası aldıktan sonra verdikleri küme düşmeme mücadelesinde yukarı tırmanmayı başardılar. Play off ve küme düşme potasına aynı uzaklıkta olan gakkoşlar, Malatya maçını kazanarak bu sezon camiasına verebileceği en güzel hediyeyi sunmak istiyor. Elazığ’ın başında olan genç teknik adam Bayram Kadir Bektaş ise Malatya’yı yakından tanıyor. Sezon öncesi Malatya ile anlaşan Bayram hoca daha sonra istifa etmişti. Teknik direktör İrfan Buz’un yakın arkadaşı olan Bektaş, bordo beyazlılarla İnönü Stadı’nda Yeni Malatyaspor’u 2 – 1 yenmeyi başarmıştı.

FATİH AVCI