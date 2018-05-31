Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102684
ALTIN
188.415
DOLAR
4.4883
STERLİN
5.9853
EURO
5.2516

Şampiyonluğu kaçırdılar...

Bu sezon 2.amatör kümede şampiyonluk şansını son anda kaybeden Çöşnükspor’da As Başkan Yılmaz Alptekin yaptığı açıklamada geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Şampiyonluğu kaçırdılar...

Bu sezon 2.amatör kümede şampiyonluk şansını son anda kaybeden Çöşnükspor’da As Başkan Yılmaz Alptekin yaptığı açıklamada geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:39
Şampiyonluğu kaçırdılar...

Çöşnük Spor Kulübü Strateji Planlama departman sorumlusu As Başkan Yılmaz Alptekin’in yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “2017-18 Futbol sezonunda Malatya 2. Amatör liginde mücadele eden Kulübümüz Çöşnük Spor Kulübü futbol A takımı başarılarla dolu bir sezon geçirmiştir. Sezon sonunda grubunda sekiz puan farkla lider durumda grup şampiyonu olmuştur. Fakat anlamsız ve talihsiz play off maçları sonucunda bir üst lige yükselememiştir. Bizler için takımımız Çöşnükspor gönüllerin şampiyonu olmuştur. Kaçıncı ligde olduğunun hiçbir önemi yoktur. Hiçbir amatör takım Çöşnükspor‘dan daha değerli ve üstün değildir. Sportif başarı veya başarısızlık Malatya’nın en büyük ve köklü semtinin takımı Çöşnükspor Kulübü‘nün kurumsal yapısını, kimliğini, asil ve onurlu duruşunu değiştirmez ve asla zarar veremez. Bizler için semtimizin manevi değerlerinin güçlü olması büyük bir övünç kaynağı olarak her şeyin üzerindedir. Çöşnükspor büyük bir camiadır. Çalışmalarımız bu doğrultuda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler alanında tüm hızıyla devam edecektir. Malatya yerel ve bölgesel amatör liglerinde mücadele eden şehrimiz kulüplerine başarılar diliyoruz. Yerel liglerde şampiyon olan tüm takımları tebrik ediyoruz. Bir sezon boyunca Çöşnükspor’a emek veren destek olan başta kulübümüz yönetim kuruluna, sporcularımıza, teknik heyetimize, fedakar, vefakar gerçek Çöşnüksporlulara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
2. AmatörÇöşnüksporYılmaz Alptekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL
Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL
Spor adamları iftarda buluştular
Spor adamları iftarda buluştular
Aileler spora yönlendirmeli
Aileler spora yönlendirmeli

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim