Zorlu Balıkesir deplasmanına günde yaptığı tek idmanla hazırlanan TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor, dün taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Sakat Ferhat dışında tüm oyuncuların yer aldığı idmanda Mehmet Sak uzun bir aradan sonra takımla beraber çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa bir açma germe yapan futbolcular daha sonra çıkış koşuları yaptı. Bu sırada BUSABAH objektiflerine bu güzel fotoğraf karesi yansıdı. Adeta şampiyonluk için içlerinde taşıdıkları inanç ve azim yüzlerine yansıyan futbolcular, “şampiyonluğa koşuyoruz” mesajı verdi.

İRFAN BUZ EKSİKLERİ KİMLERLE GİDERECEK?

Antrenmanın orta bölümünde futbolcuları yan sahaya alarak bu kez teknik ve taktik antrenmanlara geçen teknik heyet, Balıkesirspor maçında şans vereceği oyuncuları sahada denedi. Sağda Caner’in yokluğunda Buğra, solda ise Osman Fırat’ı hazırladığı gözlenen İrfan Buz’un hücum hattında ise Murat ve Pereira’nın yerlerine arayışta olduğu görüldü. Balıkesir deplasmanı için yarın son kez Malatya’da çalışacak sarı kırmızılılar aktarmalı bir yolculukla bu şehre hareket edecek.

FATİH AVCI