TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle ligin bitimine 4 hafta kala Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Süper Lig için kalan 4 hafta öncesinde en avantajlı takım durumda olan temsilcimiz, 4 günde iki kritik maç oynayacak. Her iki karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak Yeni Malatyaspor bu müsabakalar için dün Malatya’dan yola çıktı.

“TÜRKİYE YİNE MALATYA FUTBOLUNU KONUŞACAK”

Bandırmaspor ile yarın karşılaşacak doğunun kaplanları zorlu maçın ardından Adana Demirspor maçına çıkacak. Her iki maçtan alınacak 6 puan Yeni Malatyaspor’u şampiyon ilan etmeye yetebilecek. Sivasspor ve Eskişehirspor takımlarından herhangi birisinin alacağı tek bir beraberlik bile Yeni Malatyaspor’u şampiyon yapmaya yetecek. Lider olarak Süper Lig’e çıkmak için tüm oyuncular, teknik heyet ve yönetim ekstra motivasyon sağlarken, 5 puan avantajla girilen zorlu dönemeçte temsilcimizin sahada vereceği mücadele Türkiye’nin dört bir yanından merakla izlenecek.

İŞTE KALAN MAÇLAR VE HESAPLAR...

11 yıllık hasreti bitirip Malatya’ya dönmesi söz konusu olan Yeni Malatyaspor için, Malatyalı taraftarlar da hafta içi oynanacak karşılaşmaların durumuna göre şehirde kutlama hazırlıklarına başlayacak. Yeni Malatyaspor kalan son 4 maçında Bandırma (31. hafta), Adana Demirspor, (32. hafta), Boluspor (33. hafta) ve Sivasspor (34. hafta) ile karşı karşıya gelecek. Eskişehirspor ve Sivasspor’un kalan tüm çalarını kazanması durumunda Yeni Malatyaspor’a 4 maçta alacağı 8 puan dahi şampiyonluğu getirecek.

FATİH AVCI