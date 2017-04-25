Bayram BAYSAL- Futbol Antrenörü

“8 – 10 PUAN ŞAMPİYON YAPAR”

Yeni Malatyaspor son 5 haftaya girerken, üçüncü ile arasındaki puan farkını, 3 maçta bir puan almasına rağmen koruması hepimizi mutlu etti. Tabi mutlu sona ulaşmak için ve camiayı strese sokmamak adına en azından 8-10 puan daha alınması gerekir. Diğer takımların kaybetmesi sonucunda halen lider oluşumuz bizi mutlu ederken, ilk yarı yaşadığımız tecrübe gösteriyor ki maç alamazsak geriye düşmemiz ve hedefe ulaşamamamız da bir ihtimal.

Takımımız iyi fakat kadroyu akılcı kullanmamız gerekir. Risk alacak ya da futbolcuya mesaj verecek tarzda kadro değişiklikleri futbolcuda adalet duygusunu ve uyumu bozar. Teknik heyetin buna dikkat etmesi gerekir. Ümraniye, Eskişehir maçlarında ki oyun stratejisi yanlışına ve Giresun maçındaki kadro tercihi yanlışına düşmememiz gerekir. Futbolcu kardeşlerimizin de son haftalara girilirken daha dikkatli olmaları gerekli. Daha iyi çalışmalı, özel hayata dikkat etmeli, takımın ahengini bozacak kaprislere girmemeleri gerekir. Sahaya çıkan kim olursa mücadele olmadan puan alınmayacağını bilmeli.

Mehmet TÜREL – Gazeteci

“MALATYA VE SİVAS EL ELE ÇIKAR”

Kalan 5 haftalık fikstüre bakıldığında zirve mücadelesi yapan takımlar arasında en avantajlı takım Eskişehirspor gibi görünse de aslında işler pekte öyle gitmeye bilir. Zira Eskişehir geride kalan haftalarda en kritik puan kayıplarını alt sıralardaki takımlar karşısında yaşadı. Yeni Malatyaspor, Ümraniye ve Eskişehir yenilgileriyle kolay işini zor etse de rakiplerinin ardı ardına ikramıyla, bu zor süreçten ‘sallanıp ama yıkılmadan’ çıktı.

Yeni Malatya’nın bu hafta Göztepe ile oynayacağı maçın Eskişehir müsabakası gibi olacağını sanmıyorum. Eskişehir maçında aşırı motivasyon kurbanı olan sarı kırmızılıların, İzmir ekibine karşı daha çok artısı var. Bu maçtan alınacak galibiyetin camiada şampiyonluk şarkılarının daha yüksek bir sesle söylenmesini sağlayacağını düşünüyorum. Sonrasındaki maçlarda da bizi belki de zorlayacak tek maç Bandırma. Mustafa Uğurlu Bandırma iddiası bitene kadar mücadeleyi bırakmayacaktır. Onun dışında Malatya pek zorlanmaz ve ligi şampiyon tamamlar. Malatya’nın ardından lige çıkacak ikinci takımın da Sivasspor olacağını düşünüyorum. Son hafta oynanacak oradaki maça kadar Sivas fazla kayıpla gelmez ise rahat bir Yeni Malatya karşısında istediği sonucu alıp, mutlu sona ulaşır.

Aziz YİĞİT – Futbol Yorumcusu

“PANİKLEMEDEN İŞİMİZE BAKMALIYIZ”

Süreç bu noktaya gelene kadar takımı desteklemek, arkasında durmak başarısıyla övünmek ve sevinç duymak çok kolaydı. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Artık süreç daraldı sadece 5 maç kaldı. Ve bugün hala rakiplerimizin önündeysek kimsenin diyecek en ufak bir sözü olmamalı. Tabi bu takımımızın yanlışlarını görmeyeceğimiz anlamına da gelmemeli. Gerek teknik heyet gerekse de futbolcular yarışı bu noktaya kendileri taşıdı. Kendi göbeklerini kesmek de yine onların işi. Bu tür durumlarda takımın son 3 maçta kaybettiği puanlara değil daima önündeki maça bakmak şehrimizin faydasına olacaktır. Şimdi önümüzde bir Göztepe maçı var.

Eğer Yeni Malatyaspor son haftadaki kayıpları silip, şampiyonluk yarışında artık dizginleri eline almak istiyorsa, kendi taraftarı huzurunda güzel bir hafta sonu yapmalı. Alınacak bir galibiyet hem puansal hem de motivasyon olarak Malatya’yı şampiyonluğa çok yaklaştırır. Kalan haftalarda en az 10 puanın Yeni Malatyaspor’u şampiyon yapacağı ortada. Camiamıza düşen panik yapmadan süreci iyi yönetmektir. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleri ve yöneticiler artık üzerlerini ne düşüyorsa yapmalı hem maddi hem de manevi.

Fatih AVCI – Spor Yazarı

“NE ŞEYTANI GÖR NE DE BİSMİLLAH DE”

Süper Lig denilen yer öyle az buz bir yer değil. Bu lige çıkmak için verilen mücadeleye de haliyle saygı duyulması gerekir. Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yarışında çok büyük takımlarla çekiştiği ortada. Eskişehir, Sivas ve Göztepe hem bütçeleriyle hem de camialarıyla ciddi rakipler. Fakat artık son 5 haftaya girdik ve bu saatten sonra rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece önümüzde bakıp en az 9 puan toplarsak bu iş garanti zaten. Sivas’ın Malatya ve Göztepe ile oynayacağı maçlar ilk 2’den Süper Lig’e doğrudan çıkacak puan barajını aşağı çekecek. Şu durumda 49 puanlı Eskişehir ve Sivas tüm maçlarını kazansa ligi 64 puanda bitirebilirler. Malatya takımının buraya ulaşması için sadece 10 puana ihtiyacı var. Sivas’ın Göztepe, Giresun ve Malatya maçında yaşayacağı kayıp minimum 2 puan olsa 64 barajı 62’ye düşer. Bu durumda 61 – 62 puan toplayan takım ikinci olarak, 63-64 puan ve üzeri toplayan ligi birinci olarak bitirip Süper Lig’e çıkar.

Peki, biz Malatya olarak ne yaparız? Göztepe, Bolu ve Bandırma maçlarını kazanıp, Adana Demir ve Sivas maçlarında puan kaybedeceğimizi düşünüyorum. Şayet kalan 5 maçtan en az 10 puan ve üzeri alırsak direk lider olarak şampiyon oluruz ve rakipler üzerinden başka bir hesaba girmeyiz. Ne şeytanı görürüz ne de bismillah deriz.

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