2016 - 2017 Yerel Ligler Tüm Kategoriler il sıralaması şöyle oldu: Minik Erkekler, Yıldızlar Basketbol Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Küçük Erkekler, Parantez Koleji Spor Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü, Konak Akademi Spor (A) Kulübü, Yıldız Erkekler, Malatya Basketbol Kulübü (A), Maraton Spor Kulübü, Kano Rafting Spor Kulübü, Genç Erkekler, Malatya B.Ş.B. Spor Kulübü, T.Ö.A Spor Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Büyük Erkekler, Kurhan Spor (A) Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Malatya Basketbol Kulübü Minik Bayanlar, Sancaktar Spor Kulübü, İnönü Üniversitesi Spor Kulübü, Maraton Spor Kulübü, Küçük Bayanlar, Konak Akademi Spor Kulübü, Royal Basketbol Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Yıldız Bayanlar, Konak Akademi Spor Kulübü, Royal Basketbol Kulübü, Maraton Spor Kulübü, Genç Bayanlar, Konak Akademi Spor (A) Kulübü, Sancaktar Spor Kulübü.
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