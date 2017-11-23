23 Kasım 2017 Perşembe

Şampiyonlar Ligi’nden Malatya’ya!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalarak ülke futbol tarihine geçen Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:11
Şampiyonlar Ligi’nden Malatya’ya!

  Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Porto maçında forma giyen oyuncular idmana sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması ile sürdürüldü. Siyah-beyazlı oyuncular, minyatür kale maç ve şut antrenmanı yaparak, antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam ettirecek. Siyah beyazlılar Cuma günü Malatya’ya gelecek.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017