Şampiyonlar gözünü Avrupa’ya dikti!

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da düzenlen Kız-Erkek Büyükler ve Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda dereceye giren Malatyalı sporcular hedeflerinin Avrupa şampiyonası olduğunu söyledi. Kick boks ve tekvandonun hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden başarılı sporcular aileleri çocuklarını erken yaşlardan itibaren spor yapmaya teşvik etmelerini istedi. Kick boks Büyük Bayanlar Türkiye ikincisi olan Özge Çalışkan, ilk başlarda müsabık bir sporcu olmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade ederek zamanla kendisini geliştirdiğini söyledi. Çalışkan, “Antrenmanlara daha sık gelmeye başladım ve ardından müsabakalara katılmaya karar verdim. Çevremdeki insanlar ilk başlarda bu spora başladığım için beni biraz yargıladılar. Kick boksun sanki kadınların tercih etmemesi gereken bir spormuş gibi toplumda bir algı var. Akdeniz Üniversitesinde eğitimime devam ediyorum. Sınıfımda dövüş sporlarıyla uğraşan tek kız benim. Genel olarak okulumda zaten sporla uğraşan kız öğrenci yoktur. Ama tehlike anında özellikle kadınların kendilerini savunabilmeleri adına kick boks eğitimi almak önemli. Onun için kesinlikle kadınların bu eğitimleri almasını tavsiye ediyorum. Müsabık bir sporcu olmak daha sonradan verilebilecek bir karar. Fiziksel ve ruhsal anlamda çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Bir kadın için dövüş sporlarıyla uğraşıyor olmak çok işimize yarıyor. Antrenmanlarımı sıkı şekilde sürdürüp ilerleyen zamanlarda uluslara arası açık turnuvalara ve Türkiye şampiyonasına katılmayı düşünüyorum. İnşallah hem kulübüme hem de Malatya’ya daha büyük başarılar getireceğime inanıyorum.” diye konuştu.

“OKULA GİDER GELİR VE OYUN OYNAMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMAZDIM”

Ulusal ilk derecesini alarak Genç Bayanlar Türkiye ikincisi olan Begonya Dilara Çetinkaya ise, “3 yıldır kick boks ve tekvando sporuyla ilgileniyorum. Malatya’da birçok derece aldım. Elazığ’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalya kazanarak ilk derecemi getirdim. Müsabakalar öncesinde sıkı bir çalışmamız oldu. Yorulduk, ter döktük, eğlendik ve hatta üzüldük. Ama inandık, bunun sonucunda da çok şükür derecemizi getirdik. Her müsabakanın kendine göre zorluğu var. 4 maça çıktım ve 3’ünü kazandım. Son saniyelerde aldığım skorlarla birlikte kendi derecemi getirdim. Kendim ve kulübüm adına önemli bir derece aldım. Hedefim Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha üst düzeyde dereceler almak” dedi. Büyük Erkekler Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Demir ise, “Şampiyonalarda derece almak herkesin hayalidir. Antrenör hocamız Caner Ertaş’ın gayretleri sıkı bir antrenman programında çalıştık. Yaklaşık 4 yıldır spor yapıyorum. Artık ekilen tohumların meyvelerini almaya başladık. Aileler çocuklarını olabildiğince küçük yaşlardan itibaren spora mutlaka yönlendirmeli. Sporun insan sağlığı dışında günlük hayatta birçok faydası olduğunu görecekler. Özellikle kick boks ve tekvando ile ilgilenen çocukların özgüvenleri daha yüksek ve başarılı oluyorlar. Tabi bunu özelliğini kötü yönde kullanmamayı da öğreniyorlar. Hedefim daha iyi dereceler elde ederek önce Malatya’mızı ardından ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.”şeklinde konuştu. Kulübün en genç sporcusu olan 12 yaşındaki Mehmet Akif Karakoç, iki önce spora başladığını belirterek yaşıtlarının internet bağımlılığına dikkat çekti. Spora başlamadan önce planlı bir hayatı olmadığını belirten Karakoç, “Okula gider gelir ve oyun oynamak dışında bir şey yapmazdım. Uyguladığım programlarıyla daha düzenli yaşıyorum. Antrenmanlarımın belirli saatleri olduğu için daha başarılı olduğumu görüyorum. Önceden telefon başında çok vakit geçiriyordum.” dedi. busabahmalatya.com