21 - 27 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında, 8 yaş kategorisinde derece yaparak Satranç Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazanan İl Birincisi ve Türkiye on birincisi Eymen Akbayır, başarısını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ziyarete ilişkin değerlendirmesinde; “İlimizin ismini kürsüye taşıyabilmek adına, Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında ter dökerek bizlere mutluluk yaşatan Küçük Eymen’e ve bu önemli başarıya ortak olan herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Satranç şampiyonu ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Eymen Akbayır ile satranç oynadı. İl Birincisi ve Türkiye on birincisi olan Satranç Milli Takım oyuncusu Küçük Eymen, İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya ter döktürdü. Satranç oyununun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, 2016 – 2017 eğitim ve öğretim döneminde Eymen Akbayır’a başarılar dileyerek günün anısına Akbayır’a satranç takımı hediye etti.

HABER MERKEZİ