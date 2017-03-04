04 Mart 2017 Cumartesi

Şampiyon’dan “Tatlı” ziyaret

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında derece yapan Yeşilyurt Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencisi Eymen Akbayır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ziyaret etti.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:16
Şampiyon’dan “Tatlı” ziyaret

21 - 27 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan Türkiye Küçükler Satranç  Şampiyonasında, 8 yaş kategorisinde derece yaparak Satranç Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazanan İl Birincisi ve Türkiye on birincisi Eymen Akbayır, başarısını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile paylaştı.

  İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ziyarete ilişkin değerlendirmesinde; “İlimizin ismini kürsüye taşıyabilmek adına, Türkiye Küçükler Satranç  Şampiyonasında ter dökerek bizlere mutluluk yaşatan Küçük Eymen’e ve bu önemli başarıya ortak olan herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Satranç şampiyonu ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı,  Eymen Akbayır ile satranç oynadı. İl Birincisi ve Türkiye on birincisi olan Satranç Milli Takım oyuncusu Küçük Eymen, İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya ter döktürdü. Satranç oyununun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, 2016 – 2017 eğitim ve öğretim döneminde Eymen Akbayır’a başarılar dileyerek günün anısına Akbayır’a satranç takımı hediye etti. 

HABER MERKEZİ
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