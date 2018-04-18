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Şampiyonadan 9 madalya ile döndüler

11-15 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılan Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonadan 9 madalya ile döndüler

11-15 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılan Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
Şampiyonadan 9 madalya ile döndüler

33 Üniversiteden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 altın, 4 bronz ve 2 gümüş madalya alan Atatürk Üniversitesi Şampiyonluğu elde etti. Elazığ Fırat Üniversitesi ikinci olurken; Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Konya Selçuk Üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı. Başta maddi ve manevi destekleri ile hep yanlarında olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere boks takımının yardımcı antrenörleri İbrahim Bostancı ve İbrahim Kazancıoğlu'na teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi ve Üniversite Boks Takımı Teknik Direktörü Doç Dr Ahmet Gökhan Yazıcı şunları söyledi: "Efsane geri döndü. Atatürk Üniversitesi Boks Takımı yeniden Türkiye şampiyonu oldu. Erzurum ve Atatürk Üniversitesi'nin gururu olan sporcularımızdan 49 Kg'da Muhammet Taha Kaçar Türkiye altın, 69 Kg'da Yunus Emre Batman altın, 75 Kg'da Hakan Kanyar altın, 60 Kg'da Ahmet Otçu bronz, 64 Kg'da Yunus Emre Ceylan bronz, 81 Kg'da Ömer Kaba bronz, 56 Kg'da Ömercan Memetoğlu ile 91 Kg'da Cihandar Enes Elkazak gümüş madalya alarak Atatürk Üniversitesini şampiyon yapmıştır. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen ailelerine, antrenör ve spor klübü yöneticilerine sonsuz teşekkürler. Tabiki bu haklı şampiyonluğun mimarları olan aslanlarımızı da canı gönülden kutluyor başarılının devamını diliyorum."

İHA

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