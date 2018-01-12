12 Ocak 2018 Cuma

Şampiyonada birinci oldular

Okullar arası Basketbol Şampiyonası’nda dereceye giren takımlar belli oldu. 3 kız, 19 erkek okul basketbol takımının katıldığı turnuvada Kızlarda Konak Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Doğa Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

12 Ocak 2018 Cuma 11:22
Şampiyonada birinci oldular

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları  faaliyet programında yer alan, 25 Aralık 2017-10 Ocak  2018 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Kız – Erkek Basketbol müsabakaları sona erdi. Kızlarda Konak Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Doğa Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali EPİK, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Gökhan İLERİ, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı.  Gençler Kız – Erkek Basketbol kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu; 

Genç Kızlar 1-Konak Anadolu Lisesi 2-Atatürk Kız Anadolu Lisesi 3-Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi

Genç Erkekler 1-Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi 2- Özel Final Anadolu Lisesi 3-Malatya Anadolu Lisesi 4-Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi

HABER MERKEZİ

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