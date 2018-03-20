ŞAMPİYONA'DAN DERECEYLE DÖNDÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 - 18 Mart 2018 tarihleri arasında Artvin ilinde 21 ilin katılımı ile yapılan Okullar Arası Gençler Karate Grup Müsabakalarına katılan sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Okullar Arası Gençler Karate Çeyrek Final müsabakalarında ilimize derece ile dönen sporcularımızı, antrenörümüz Zeki Uygur’u ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, yarı final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.



Sıkletlerinde derece yapan sporcuların isimleri ve dereceleri ise şöyle:

“Fatma Uygur 1. (Kumite) (Altın madalya), Zeynep Şevval Sinan 1. (Kumite) (Altın madalya), Ayberk Kökçü 1. (Kumite) (Altın madalya), Mihriban Şahin 2. (Kumite) (Gümüş Madalya), Kerem Yurtseven 2. (Kumite) (Gümüş Madalya), Vahit Deliktaş 2. (Kumite) (Gümüş Madalya), Seher Akdağ 3. (Kumite) (Bronz Madalya), Merve Han 3. (Kata) (Bronz Madalya), Merve Han 3. (Kumite) (Bronz Madalya), Zeynep Kılıçsız 3. (Kumite) (Bronz Madalya), Rabia Aysundu, 3. (Kumite) (Bronz Madalya), Gökçe Karaköse 3. (Kumite) (Bronz Madalya), Murat Güzel 3. (Kumite) (Bronz Madalya).” busabahmalatya.com