1 hafta süren mahalleler arası futbol turnuvası Orduzu Pınarbaşı’ndaki bir halı sahada düzenlenen final maçıyla son buldu. Final grubunda Yakınca Mahallesi 2 maç kazanarak 6 puanla şampiyon olurken, Konak Mahallesi 1 maç kazanarak ikinci, Dilek Mahallesi galip gelemediği turnuvada üçüncü oldu. Toplam 12 takımın katılımıyla büyük bir heyecana sahne olan 2. Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında ödül töreni yapıldı.

TURNUVAYA 15 YAŞINDAKİ GENÇLER KATILDI

Dereceye giren takımlara ödüllerini Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Ekici ve mahalle muhtarları tarafından verildi. Turnuvada dereceye takımlardan 1. olan Yakınca Mahallesine bin 500 TL, ikinci olan Konak Mahallesine bin TL, 3. olan Dilek Mahallesine ise 500 TL para ödülü verildi. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Turnuvanın bu yıl ikincisini düzenledik. 5 gün süren turnuvamıza iştirak eden 12 takımımızın idareci ve futbolcularına teşekkür ediyoruz. Bu yıl turnuvaya az takımın katılmasının nedeni turnuvaya 15 yaş altı çocuklarımıza yönelik olarak düzenlemiş olmamızdır. Yaz mevsiminde işlerin daha yoğun olduğu bir zamanda düzenlenmiş olmasıdır. İnşallah bu organizasyonu her yıl geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi düşünüyoruz. Turnuva sonunda dereceye giren takımlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde bize destek veren belediye başkanımız Hacı Uğur Polat ve mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu turnuvayı düzenlememizdeki amacımız mahalle kültürünü canlı tutmak ve yeni nesillere de yaymaktır” diye konuştu.

HACI BAŞKANDAN SAHA İSTEYECEKLER

Yakınca Mahallesi Muhtarı Kadir İnan ise turnuvada birinci oldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen ve destek olan Yeşilyurt Kent Konseyine ve Yeşilyurt Belediyemize teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon mahalleler arasında insanların birbirleriyle kaynaşmasına, mahalleli çocukların birbirlerini tanımasına vesile olmakta. 12 mahallemiz turnuvada yarıştı. Tabii mutluyuz Yakınca Mahallemiz birinci oldu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımız mahallemizde spor merkezi olmadığından okulların sahalarında antrenmanlarını yürüttüler. Ama bundan sonraki gidişata göre Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’tan mahallemize bir halısaha isteyeceğiz. İnşallah başkanımız bu isteğimize duyarlı kalır ve bu isteğimize olumlu dönüş yapar. Sadece futbola yönelik değil sporun diğer branşlarına yönelik çocuklarımızın rahat çalışabileceği merkez yapılmasını istiyoruz. Böylelikle çocuklarımız hem sokakta vakit geçirmemiş olacaklar hem de kötü alışkanlıklar kazanmamış olacaklar.” Şeklinde konuştu.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ