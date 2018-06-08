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Şampiyon teknik kadro bozulmadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik kadroyu bozmadı. Erzurum ekibinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıl, Sportif Direktör Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Şampiyon teknik kadro bozulmadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik kadroyu bozmadı. Erzurum ekibinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıl, Sportif Direktör Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:37
Şampiyon teknik kadro bozulmadı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Asbaşkan Ünsal Kıraç, Başkan Yardımcısı Mehmet Tan Özyapar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Arıcıoğlu ve Tuncay Akpınar katıldı. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan teknik heyeti bir kez daha kutlayan Başkan Doğan, “Süper Lig’de fark oluşturacak iddialı bir ekip ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. İlk etapta, büyük özveriyle çalışarak şampiyonlukta büyük emeği olan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Sportif Direktör Zafer Demir ile yeni başarılara yelken açacağımıza inandığımız için birlikte yola devam etme kararı aldık. Değerli hocamız ile 1, Zafer Demir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladık. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in de desteğiyle iddialı bir takım oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç transferde kaleci Hakan Canbazoğlu, Mert Nobre, Burhan Eşer, Jasmin Scuk, Lokman Gör, Erhan Çelenk, Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Ahmet Altın, Acka, Muammer Atalay ve Hakan Arslan ile yeniden sözleşme imzalayacak.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigTeknik KadroErzurumspor
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