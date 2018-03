ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefiyle 1.Amatör Büyükler Futbol Ligde rakiplerini tek tek geçen Arguvan Belediyespor ile Pütürge Belediyespor 25 Mart Pazar günü saat 15.00’de Yeşiltepe Stadı’nda şampiyonluk için karşılaşacak. Kazananın BAL’da mücadele etme şansı yakalayacağı maçın seyir kalitesi yüksek pozisyonlara sahne olması bekleniyor. Öte yandan yine Pazar günü 12.30’da Ataköyspor ile Demirspor, ligi üçüncü bitirmek için Yeşiltepe’de karşı karşıya gelecek.

“KALİTELİ MAÇLAR OYNANDI”

Sezonun değerlendirmesini yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, bu yıl ilk kez uygulanan 4’lü final statüsünün olumlu karşılandığını belirterek Pazar günü şampiyonluk için mücadele edecek her iki takıma başarılar diledi. Özdemir,“Bilindiği üzere bu yıl 2017-2018 1.Amatör Küme Futbol Ligi çok kaliteli maçlara sahne oldu. Sezon başında kulüplerle görüşerek mevcut statüyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştuk. 1.Amatör Küme Futbol Ligi statüsünü de bu doğrultuda yapmıştık. Geri dönüşler oldukça olumlu oldu. Bu sene çok çalışan takımlar bu lige yükseldiler. Zevkli ve kaliteli futbolun oynandığı bir sezonu geride bıraktık. Sakatlıksız ve sıkıntı yaşanmadan lig maçlarının akabinde Play Off müsabakalarına geçildi. Bu sezon ilk defa 4’lü final maçlarının oynandığı sistem uygulandı. A Grubunun birincisi, B Grubunun ikincisi ile B Grubunun ikincisi, A Grubunun birincisi ile çapraz eşleştiler. Bu maçların ilk etabı da oynandı. Arguvan Belediyesispor ile Pütürge Belediyespor finale yükseldiler. Hafta sonunda iki güzide ilçe takımlarımız bir birleriyle mücadele edecekler. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Elde ettikleri neticelerle kaliteli kulüp olduklarını gösterdiler. Güzel mücadeleler sergileyerek buralara geldiler. Gruplarında birinci oldular. Önce dostluğun ardından hak edenin kazanacağı bir maç oynanması temennisinde bulunuyorum. Allah oyuncuların ve teknik görevlilerin yardımcısı olsun. Malatya amatör futbol seyircisini ve bütün sporseverleri Pazar günü saat 15.00’de başlayacak olan karşılaşmayı izlemeye davet ediyoruz. Bu maçın galip gelen ekibi BAL’dan gelecek olan bir başka Malatya temsilcisiyle mücadele edecek. Tek maç usulü ile oynanacak karşılaşmanın sonunda kazanan takım 2018-2019 sezonunda BAL’da ilimizi temsil edecek ikinci takımımızı belirlemiş olacağız.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi