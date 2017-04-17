17 Nisan 2017 Pazartesi

Şampiyon Adana oldu

Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen U17 Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçları sona erdi. Adana Yüksel Gençlik Malatya grubu şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:38
Şampiyon Adana oldu

  Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’ nun TFF ile birlikte organize ettiği U17 Türkiye Şampiyonası Futbol Yarı Final maçları 4 günlük yoğun maç programının ardından sona erdi. A ve B grubunda toplam 6 takım yarışırken, her iki grubun liderleri hafta sonu final maçında karşı karşıya geldi. Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarda D.Bakır D.S.İ. Spor - Adana Yüksel Gençlik 0 – 1, Mersin Tarsusgücü - Kayseri Şeker Spor          0 – 2, Adıyaman Çınar - D.Bakır D.S.İ. Spor 4 – 1, 1920 K.Maraş Spor - Mersin Tarsusgücü 0 – 1, Kayseri Şeker Spor - 1920 K.Maraş Spor 1 – 2, Adana Yüksel Gençlik - Adıyaman Çınar Spor 1 – 0 sonuçları alındı. Bu sonuçların ardından finale Adana ve Kahramanmaraş ekipleri kaldı. Malatya grubu finalinde Adana Yükselspor, 1920 K. Maraş Spor’u 2 – 1 mağlup ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

MEHMET KIROĞLAN
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