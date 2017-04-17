Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’ nun TFF ile birlikte organize ettiği U17 Türkiye Şampiyonası Futbol Yarı Final maçları 4 günlük yoğun maç programının ardından sona erdi. A ve B grubunda toplam 6 takım yarışırken, her iki grubun liderleri hafta sonu final maçında karşı karşıya geldi. Yeşiltepe’de oynanan müsabakalarda D.Bakır D.S.İ. Spor - Adana Yüksel Gençlik 0 – 1, Mersin Tarsusgücü - Kayseri Şeker Spor 0 – 2, Adıyaman Çınar - D.Bakır D.S.İ. Spor 4 – 1, 1920 K.Maraş Spor - Mersin Tarsusgücü 0 – 1, Kayseri Şeker Spor - 1920 K.Maraş Spor 1 – 2, Adana Yüksel Gençlik - Adıyaman Çınar Spor 1 – 0 sonuçları alındı. Bu sonuçların ardından finale Adana ve Kahramanmaraş ekipleri kaldı. Malatya grubu finalinde Adana Yükselspor, 1920 K. Maraş Spor’u 2 – 1 mağlup ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

MEHMET KIROĞLAN