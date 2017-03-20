TFF 1. Lig’in 25. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Manisaspor ile lider Yeni Malatyaspor Manisa 19 Mayıs Stadında karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım bilet fiyatlarını 1 liraya indirse de Manisalılar karşılaşmaya ilgi göstermedi. Tribünde yaklaşık 2 bin Manisalı yerini alırken, 350 civarında Malatyasporlu futbolseverler misafir tribünde maçı izledi. Her iki takımda sahaya, “18 Mart 1915 Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Yeni Malatyaspor’da maç kadrosuna alınarak, Manisa’ya götürülen Ayite ve Sadık Çiftpınar son anda sakatlıkları gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Cezalı Osman’ın yerine sol bekte Ferhat Kiraz’a şans veren İrfan Buz, bu oyuncunun sakatlığının 5. Dakikada nüksetmesiyle oyuna erken bir değişiklikle Rahman Buğra’yı aldı. ilk yarısını golsü neticelenen maçın ikinci yarısında baskın olan Malatya, 55 ve 71’de karambolden bulduğu gollerle rakibini 2 – 0 mağlup etmeyi başardı. Gollerin sahibi Eren bu sezon 8. Sayısına ulaşırken, Yeni Malatyaspor topladığı 50 puanla adım adım Süper Lig’e yaklaştı. Hem iç sahada hem de dış sahada topladığı puanlarla lider olan kaplan, bu sezon 15. galibiyetine imza koydu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Sezer’in hatalı pasında topu önüne alan İsmail Haktan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

20. dakikada Manisaspor’un atağında Umut’un ceza yayının hemen solundan kaleye gönderdiği top, az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

40. dakikada İrfan’ın ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Pereira’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci İsmail, uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı ancak dönen topu takip eden Eren’in altıpas içerisinde savunmanın arasından vurduğu top, filelerle buluştu. 0-1

71. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’da Sedat’ın sol köşeden kullandığı korner atışı sonrası Manisaspor savunması içerisinde oluşan karambolde son olarak topa dokunan Eren, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

83. dakikada Manisaspor savunmasının hatasında topu önüne alan Dialiba Diabang'ın altıpas çizgisinin hemen önünden şutunda kaleci İsmail'in göğsüne çarpan top tehlike bölgesinden uzaklaştı.

89. dakikada İsmail Haktan'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde başka pozisyon olmayınca Yeni Malatyaspor 2 – 0 kazandı ve puanını 50’ye yükseltti.

FATİH AVCI