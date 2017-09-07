07 Eylül 2017 Perşembe

Sami Kayıcı ile ilgili açıklama

Türkiye Kick Boks Federasyonu Güneydoğu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’nın WAKO Avrupa As Başkanlığına seçilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:05
Sami Kayıcı ile ilgili açıklama

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu Genel Kurulunda yeniden WAKO Avrupa As Başkanı seçildi. Güneydoğu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan, Salim Kayıcı’nın yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, “Özellikle Ülkemizde başta gençlerimiz olmak üzere Kick Boksa olan ilginin her geçen gün çığ gibi büyümesi ile Ülkemizi Dünya’da ve Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Bu başarıların sonucunda Kick Boks da Dünyanın gözü Ülkemize çevrilmiştir. Bu vesileyle Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılan WAKO Fedarasyon genel kurulunda Salim Kayıcı Avrupa Kick Boks As Başkanı seçilmiştir. Kick Boks camiası olarak bizleri gururlandırmıştır. Görevinde başarılar diliyorum” dedi.

İHA
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