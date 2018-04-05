SAMBAYA DEVAM SÖZÜ!

Transfer döneminin bitimine saatler kala Sao Paulo’dan Yeni Malatyaspor’a transferi gerçekleşen Gilberto Oliveire Souza, Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerek 2 gol birden atmıştı. Süre aldığı maçlarda istekli ve hırslı görüntüsüyle taraftarı heyecanlandıran Gilberto Malatya’ya alıştığını söyledi. İki hafta üst üste aldıkları mağlubiyetlerden sonra takım olarak çıkış arıyoradıklarını bunu Gençlerbirliği galibiyetiyle bulduklarını aktaran sambacı oyuncu “Takım arkadaşlarım ve ben bu durumdan çok mutluyuz. Gol atmam için çok çalıştığımı öncelikle herkesi bilmesi gerekiyor. Buraya gelmeden önce futboldan biraz uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum. Şuanda tek düşüncem Yeni Malatyaspor’un başarısıdır. Sezon sonu geldiğinde bazı şeyler daha da netleşmiş olacaktır. Malatya’da yaşamaktan çok mutluyum. Elimden geldiğince burada çok fazla gol atmak istiyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi