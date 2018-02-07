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Sambacılardan “OK” mesajı

Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncular Matheus Doria Macedo ve Gilberto Oliveire Souza objektiflere ‘her şey tamam sorun yok’ anlamındaki bu pozu verdi.

Sambacılardan “OK” mesajı

Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncular Matheus Doria Macedo ve Gilberto Oliveire Souza objektiflere ‘her şey tamam sorun yok’ anlamındaki bu pozu verdi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
07 Şubat 2018 Çarşamba 12:32
Sambacılardan “OK” mesajı

Antalyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Doria, vatandaşı Gilberto ile birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren sambacı oyuncuların takım arkadaşlarıyla olan samimi görüntüleri, idmanı görüntüleyen gazetecilerin de objektiflerine yansıdı. Öte yandan teknik heyetin verdiği direktifler doğrultusunda hazırlık çalışmalarında hırslı ve istekli oldukları anlaşılan oyuncuların ilerleyen haftalarda kadroda kalıcı görev bulabilmeleri ön görülüyor. Malatya’ya ve tesislere çabuk alışan sambacılar yemekte ve idman dışında da bir birinden ayrılmıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMatheus Doria MacedoGilberto Oliveire Souza
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