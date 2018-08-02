Sambacı oyuncu Malatyaspor’a doğru

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları Hollandalı Mitchell Donald’ın alınmasıyla hız kazanırken, sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı Guilherme Costa Marguez sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet etti. Guilherme ile prensip anlaşmasına varan Yeni Malatyaspor yönetimi bu futbolcunun sözleşmesi devam eden takımından gelecek habere göre adım atacak. 27 yaşındaki Guilherme Costa Marguez, orta sahada görev yapıyor. Son olarak Benevento Calcio kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncu her iki kanatta da görev yapabiliyor.