HANGİ TAKIMLARI SAF DIŞI ETTİLER?
Konu ile ilgili bilgiler veren Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, “Yeni Kurduğumuz Kulübümüz ile geldiğimiz Alanya’da önemli bir başarıya imza atıp 2. Lige yükseldik” diye konuştu. Yılmaz, “Alanya’daki maçlarımızda, Batman Üniversitesi takımını 12-1, Nizip Fırat Spor Kulübü’nü 13-1, Alanyaspor Kulübü’nü 13-1, Diyarbakır Kaplan Spor Kulübü’nü 13-1, Kocaeli Barakspor Kulübü’nü 10-5, Zeugma’yı 5-3 ve finalde de Diyarabakır’ı 8-3 yenerek şampiyon olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu önemli başarıyı Malatyalılara armağan ediyoruz” dedi.
FINDIKLI’YA TEŞEKKÜR
Başkan Yılmaz, hokey de Malatya’yı marka şehir yapmayı amaçladıklarını da kaydederek, “Gereken desteği hiç bulamamamıza rağmen kendi çaba ve gayretimizle ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Tesisler ve malzeme konusunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı’nın hep desteğini görüyoruz. Başarılı olmamızda en büyük pay Müdür Beyin. Hokey de Malatya’yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
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