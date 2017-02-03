03 Şubat 2017 Cuma

Salon Hokeyinde şampiyonluk geldi

Malatya’yı Salon Hokeyi 2. Lig’e Terfi müsabakalarında temsil eden Anadolu Ateşi Hokey Takımı, Antalya’nın Alanya İlçesinde yapılan turnuvaya damgasını vurarak, şampiyon oldu. 2. Lig’e yükselen temsilcimizde kulüp başkanı Savaş Yılmaz, kısa zamanda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:14
Salon Hokeyinde şampiyonluk geldi

  Anadolu Ateşi Hokey Takımı Salon Hokeyi 2.Lige Yükselme maçlarında şampiyon olarak 2.lige yükseldi. Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakaları Antalya’nın Alanya ilçesinde oynandı. Malatya Anadolu Ateşi Hokey Takımı finalde Diyarbakır Kaplanspor Kulübü’nü 8-3 yenerek 2.lige yükseldi. Yarı finalde Gaziantep Zeugma Spor Kulübü’nü 5-3’lük sonuçla eleyen Anadolu Ateşi, finalde karşılaştığı Diyarbakır Kaplanspor’u da 8-3 yenerek şampiyon oldu.

HANGİ TAKIMLARI SAF DIŞI ETTİLER?
  Konu ile ilgili bilgiler veren Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, “Yeni Kurduğumuz Kulübümüz ile geldiğimiz Alanya’da önemli bir başarıya imza atıp 2. Lige yükseldik” diye konuştu. Yılmaz, “Alanya’daki maçlarımızda, Batman Üniversitesi takımını 12-1, Nizip Fırat Spor Kulübü’nü 13-1, Alanyaspor Kulübü’nü 13-1, Diyarbakır Kaplan Spor Kulübü’nü 13-1, Kocaeli Barakspor Kulübü’nü 10-5, Zeugma’yı 5-3 ve finalde de Diyarabakır’ı 8-3 yenerek şampiyon olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu önemli başarıyı Malatyalılara armağan ediyoruz” dedi.

FINDIKLI’YA TEŞEKKÜR
  Başkan Yılmaz, hokey de Malatya’yı marka şehir yapmayı amaçladıklarını da kaydederek, “Gereken desteği hiç bulamamamıza rağmen kendi çaba ve gayretimizle ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Tesisler ve malzeme konusunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı’nın hep desteğini görüyoruz. Başarılı olmamızda en büyük pay Müdür Beyin. Hokey de Malatya’yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

FATİH AVCI
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