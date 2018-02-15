“Sakin oynarsak puan alırız”

Süper Lig’in 22. haftasında Pazar günü Bursaspor’un konuğu olacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi bazı açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, son iki maçta 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kasımpaşa maçında istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Yıldırım, “Kasımpaşa kontra atağa iyi çıkabilen hızlı bir takım. Maç içerisinde savunmamızı dengesiz yakalayabilecekleri pozisyonları oldu. Ama bizimde özellikle ikinci yarıda net pozisyonlarımız vardı. Eğer değerlendirmiş olsaydık 3 puanı alabilirdik. 1 puanda kötü değil ilerleyen süreçlerde alınan her puan bizim için önemli olacak. Ligde orta sıralardayız ama küme düşme potasından iyice uzaklaşmak istiyoruz. Hatta Yeni Malatyaspor olarak üst sıralara bakmayı istiyoruz. Hocalarımız ve takım kalitesi olarak bunu yapabilecek gücümüz de var.” diye konuştu.

“TEKRAR SÜPER LİG’DE OYNAMA ŞANSI BULDUM”

Yeni Malatyaspor’a transfer olmadan öncede Süper Lig’de forma giydiğini anımsatan Murat Yıldırım, elinde olmayan sebeplerden dolayı performans düşüklüğü yaşadığını söyledi. Yıldırım, “Daha önce Süper Lig’de 30’dan fazla maça çıktım. Elimde olmayan bir düşüş yaşadım. Yeni Malatyaspor’a gelerek şampiyonluk yaşadım. Burada gösterdiğim performanstan dolayı da tekrar Süper Lig’de oynama şansı buldum. Bu şansı daha önce oynadığım bir ligde değerlendirmek istiyorum. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak zaten iyiyiz onunda etkisi var. Elimden geleni Yeni Malatyaspor için yapıyorum. İnşallah bu takımı daha iyi sıralara taşıyacağız. Bursaspor takımının daha önce 1,5 yıl formasını taşıdım. Orada da yaşadığım iyi sezonlar oldu. Bursaspor taraftarı çok coşkulu bir taraftardır. Saha içerisinde bizlere karşı etkileri olacaktır ama tecrübemizi kullanarak sakin kalırsak oradan puan alabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com