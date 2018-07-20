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Sakatlıklar korkuttu!

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün Alanyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor’dan kötü haber geldi. Malatya ekibinin 1-0 kayıp ettiği karşılaşmada genç oyuncular Eren Tozlu ve Ahmet İldiz’in sakatlandıkları öğrenildi.

Sakatlıklar korkuttu!

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün Alanyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor’dan kötü haber geldi. Malatya ekibinin 1-0 kayıp ettiği karşılaşmada genç oyuncular Eren Tozlu ve Ahmet İldiz’in sakatlandıkları öğrenildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:58
Sakatlıklar korkuttu!

Yeni Malatyaspor’un Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında Eren Tozlu ve Ahmet İldiz sakatlık geçirdi. Daha önce Adem Büyük’ün kaburgasını kırması üzerine büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında bu iki oyuncunun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Müsabakada sakatlanan iki oyuncuya da ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, sağlık ekibinin tespitine göre Eren’in dizinden, Ahmet’in ise kaburgasından ciddi şekilde sakatlandıkları öğrenildi. İki oyuncunun da sakatlıklarının ne derece ciddi olduğunun çekilecek MR ve röntgen sonucuna göre belli olacağını ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.07.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
Eren TozluAhmet ıldizYeni Malatyaspor
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