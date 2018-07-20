Sakatlıklar korkuttu!

Yeni Malatyaspor’un Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında Eren Tozlu ve Ahmet İldiz sakatlık geçirdi. Daha önce Adem Büyük’ün kaburgasını kırması üzerine büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında bu iki oyuncunun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Müsabakada sakatlanan iki oyuncuya da ilk müdahale saha içerisinde yapılırken, sağlık ekibinin tespitine göre Eren’in dizinden, Ahmet’in ise kaburgasından ciddi şekilde sakatlandıkları öğrenildi. İki oyuncunun da sakatlıklarının ne derece ciddi olduğunun çekilecek MR ve röntgen sonucuna göre belli olacağını ifade edildi.