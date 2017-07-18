Takımın başına teknik adam olarak Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan’ı getiren Malatyaspor USA, flaş bir transfere daha imza atarak Türk futbolunun yakından tanıdığı orta saha oyuncusu Engin Baytar’ı renklerine bağladı. Engin Baytar’ın imza törenine Teknik Direktör Ümit Karan da katıldı. Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.

“ÇOK SES GETİRECEK TRANSFERLER YAPACAĞIZ”

Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve bunun içinde iddialı bir takım kuracaklarını ifade etti. Son olarak kadrolarına Engin Baytar’ı dahil ettiklerini belirten Mutlu, “İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Daha öncede söyledim, çok ses getirecek transferler yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda Ümit Karan’ı takımımızın başına getirdik. Bugün de Engin Baytar’ı transfer ettik. Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.