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Şahinbey Belediyesi’nden hentbol turnuvası

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortaokullar arası Hentbol turnuvası düzenledi.Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının...

Şahinbey Belediyesi’nden hentbol turnuvası

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortaokullar arası Hentbol turnuvası düzenledi.Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının...

21 Ocak 2018 Pazar 14:27
Şahinbey Belediyesi’nden hentbol turnuvası

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortaokullar arası Hentbol turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının katıldığı turnuva 11-16 Ocak tarihleri arasında, Akkent Spor Salonu’nda düzenlendi. Takımlar arasındaki kıyasıya mücadele takdirle karşılanırken, müsabakalar sonrasında etkinliğe katılan takımlara çeşitli hediyeler verildi.

Eğlencli bir turnuvaydı

Organizasyona katılan sporcular, düzenlenen turnuvanın öğrencilerin gelişimi için önemli olduğunu belirterek, “Okul ve spor aktivitelerinin iç içe olması derslerimizde daha başarılı olmamızı sağlıyor. Hem farklı okuldaki öğrencilerle arkadaş olup kaynaşma imkanı da buluyoruz” dedi.
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