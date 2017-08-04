04 Ağustos 2017 Cuma

‘Şahin’ kaplan oldu!

Transferde geç kaldığı yönünde eleştirilen Yeni Malatyaspor gaza bastı. Önceki gün Aly Cissokho’ya imza attıran yönetim, Kasımpaşa’nın başarılı orta sahası Turgut Doğan Şahin’i renklerine bağladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:18
‘Şahin’ kaplan oldu!

  Transferde şu ana kadar 9 ismi kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Süper Lig’in tecrübeli orta sahası Turgut Doğan Şahin’i transfer etti. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen törende kendisini 2 yıllığına Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza atan Turgut Doğan Şahin, geçen sezon takımıyla 25 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Önemli bir golcüyü renklerine bağladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Transferde eksik bölgelerimize takviye yapmaya devam ediyoruz. Turgut Doğan Şahin kardeşimiz kendisini ispatlamış bir isim. Özellikle Ertuğrul hocamız da Turgut’u istiyordu. Umarım golleriyle bu sezon takımımıza büyük katkı sunar. Süper Lig’de geçen sezon formasını giydiği Kasımpaşa’da iyi işler yaptığını düşündüğümüz Turgut Doğan Şahin Malatyamıza hayırlı olsun” dedi. 29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin, Süper Lig’de Trabzonspor da dahil olmak üzere bir çok Süper Lig ekibinin formasını giydi. Tecrübeli isim orta saha ve ön kenarda görev yapabiliyor. Turgut geçen sezon 6 gol kaydetmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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