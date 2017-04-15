15 Nisan 2017 Cumartesi

Sahayı su bastı, takım dar alanda çalıştı!

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor yağan kuvvetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Antrenman sahasındaki su birikintileri futbolcuların çalışma alanını daraltınca, teknik heyet ve kulüp çalışanları saha içinde biriken suyu dışarı çekti.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:29
Sahayı su bastı, takım dar alanda çalıştı!

  Lider Yeni Malatyaspor’da, Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı kırmızılı takımda günün tek idmanı saat 16.00’da yapıldı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken, idman sahalarının su toplaması futbolcuların ve teknik heyetin işini zorlaştırdı.

Geçtiğimiz yıl yapılan idman sahasının drenaj kanalları hizmet vermeyince antrenman sahasının bir çok bölümünde su öbekleri oluştu. Futbolcuların hem koşuşuna hem de topla yapılan antrenmanına engel olan su birikintileri, takımın tam sahada idman gerçekleştirmesini engelledi. Günün idman programında dar alanda adam adama oyun oynatacak teknik heyet, topla olması gereken çalışmayı gerçekleştirmek için sahanın bir bölümünü yağmur sularından arındırdı. Yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, kulüp çalışanı Metin ellerine aldıkları süngerli çek paslarla suyu dışarı taşıdı. Açılan alanda yaklaşık 60 dakikalık bir gerçekleştiren futbolcular, açma germe yaparak idmanı tamamladı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya