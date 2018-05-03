Sahada Değil, Cephede Hazırlık!

Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüğü Yeni Malatyaspor’da futbolcular Paintball oynayarak zorlu maç öncesi stres attı. Pazartesi akşamı İzmir temsilcisiyle 32. haftanın kapanış karşılaşmasında mücadele eden olan sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Issam, Gilberto, Doria, Berk, Rahman, Ertaç ve teknik ekip, ikişerli grup halinde paintball oynadı. İki saat süren oyunda futbolcuların keyifli anlar yaşadı. Antrenman yorgunluğu üzerlerinden attıkları gözlenen futbolcular verdikleri pozlarla adeta savaş filmlerinde yer alan aktörlere benzetildi.